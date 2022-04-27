BASF к июлю намерен свернуть все бизнесы в России и Беларуси

Одна из крупнейших в мире химкомпаний - германская BASF SE - намерен к июлю свернуть всю деятельность в России и Беларуси, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

"Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение к началу июля 2022 года также свернуть оставшуюся бизнес-деятельность компании в России и Беларуси. От этого решения освобождается бизнес, поддерживающий производство продовольствия", - говорится в сообщении концерна.

В начале марта на фоне военного вторжения РФ в Украину компания объявила об отказе от новых проектов в России и Беларуси. Сейчас компания разрабатывает детальные планы упорядоченного прекращения деятельности.

В 2021 году выручка компаний группы в России и Беларуси составила около 1% от общего объема продаж BASF Group (78,6 млрд евро). На данный момент в этих странах работают 684 сотрудника BASF, компания намерена поддерживать их до конца 2022 года, сообщает Интерфакс.

BASF работает в шести основных бизнес-сегментах: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. В России компания насчитывает, по меньшей мере, 6 "дочек": ООО "БАСФ" (торговля удобрениями), ООО "БАСФ Промышленные металлы" (торговля металлами в первичных формах), ООО "БАСФ Юг" (торговля семенами), ООО "Хеметалл" (торговля промышленными химикатами), ООО "МБС Строительные системы" (торговля строительными материалами и изделиями) и ООО "БАСФ Восток" (производство лакокрасочных материалов).

Кроме того, BASF распоряжается 67% обыкновенных акций германской Wintershall Dea - совместного предприятия с LetterOne Михаила Фридмана, а также долей в торговом газотранспортном СП с "Газпромом" Gascade.