Великобритания ввела новые ограничения на экспорт в Россию

Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против украинского народа, говорится в сообщении Министерства международной торговли.

Под ограничения может подпасть, например, «оборудование для перехвата и мониторинга», говорится в сообщении, однако более конкретных данных в министерстве не привели, передает РБК.

«Это закроет все существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары у Великобритании», — говорится в релизе ведомства.

После начала военного вторжения России в Украину Великобритания ввела целый ряд торговых мер, ограничив как импорт из России, так и экспорт своих товаров в страну. Так, Лондон запретил поставки России авиационной и космической продукции и технологий, а компаниям теперь запрещено страховать соответствующие риски. Был также введен экспорт высокотехнологичных товаров, например микроэлектроники, морского и навигационного оборудования, квантовых технологий, предметов роскоши.

На свою территорию Британия запретила ввозить из России сталь, железо, серебро, изделия из древесины, икру. Были также повышены пошлины на ввоз ряда товаров, в том числе водки.