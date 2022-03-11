Великобритания ввела санкции против 386 членов Госдумы РФ за признание ДНР и ЛНР

Власти Великобритании в пятницу ввели санкции в отношении 386 членов Госдумы в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня, 11 марта, ввела санкции против 386 членов Думы, нижней палаты российского парламента, за поддержку украинских сепаратистских районов Луганска и Донецка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В документе отмечается, что санкции подразумевают запрет для этих людей на въезд в Великобританию, а также запрет на доступ к активам в Великобритании и ведению бизнеса в стране, передает Интерфакс.

С начала российской спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 500 "влиятельных людей" России, структур и дочерних компаний.