Великобритания ввела санкции против 26 граждан и компаний РФ

Великобритания внесла в санкционный список еще 26 российских граждан и компаний, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

Под санкции попали представитель Минобороны Игорь Конашенков; и.о. главы МЧС Александр Чуприян; первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев; глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон») Борис Обносов; глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов; военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и другие.

Кроме того, санкции введены против командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, первого замначальника Генштаба генерал-полковника Николая Богдановского, командующего Силами специальных операций (ССО) генерал-майора Валерия Флюстикова, начальника Главного штаба ВМФ — первого заместителя главнокомандующего ВМФ России Андрея Воложинского, передает РБК.

Среди организаций под ограничениями оказались Всероссийский НИИ автоматики имени Н.Л.Духова, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ), концерн «РТИ Системы», ракетно-космический центр «Прогресс», АО «Промтех-Дубна», Арзамасский машиностроительный завод, а также концерн «Калашников».

Санкции предусматривают заморозку активов. Лицам, попавшим в список, также запрещен въезд в Великобританию.