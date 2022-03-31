Великобритания ввела санкции против государственных СМИ России

Великобритания ввела санкции против 14 частных лиц и организаций, которые представляют российскую пропаганду и государственные медиа.

«Глава МИДа пополнила санкционный список 14 частными лицами и организациями, которые представляют российскую пропаганду и государственные медиа, распространяющие ложь и обман о незаконном вторжении Путина в Украину», — говорится в сообщении МИД Великобритании.

В частности санкции введены журналиста и гражданина Соединенного Королевства Сергея Брилева, генерального директора «Газпром-Медиа» Александра Жарова и госагентства «Россия сегодня», список подсанкционных лиц опубликован на сайте британского правительства.

В санкционный список также включена организация «ТВ-Новости», которой принадлежит бренд RT.