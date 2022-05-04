Великобритания ввела санкции против российских пропагандистов

Великобритания добавила в санкционные списки РФ еще 63 физических и юридических лица, говорится в заявлении Даунинг-стрит, а британским организациям запретили оказывать России услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.

Министр иностранных дел Лиз Трасс также объявила о запрете на экспорт услуг в Россию, что лишает их возможности вести дела с британскими компаниями, имеющими решающее значение для российской экономики.

Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

“Вести бизнес с режимом Путина морально несостоятельно, и это помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине. Прекращение доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и, в итоге, поможет привести Путина к неудаче в Украине”, – сказала Лиз Трасс.

Кроме того, Великобритания расширила санкции на несколько компаний, в том числе на ВГТРК, также под ограничения попали сотрудники государственных телеканалов. Вот, кто вошел в новые санкционные списки:

Компании и СМИ: ВГТРК; SouthFront (англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине); InfoRos (Инфорос) (информационное агентство, освещающее события в Украине); SCF (StrategicCultureFoundation) (зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание); КАМАЗ.

Физические лица:

▪️Михаил Леонтьев, ведущий программы “Однако” на “Первом канале”, вице-президент “Роснефти”;

Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК;

Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;

Александр Коц, военный корреспондент “Комсомольской правды”;

Брайан Макдоналд, по данным британского МИД, глава англоязычной редакции RT;

Максим Орешкин, глава совета директоров “Первого канала”, помощник президента по экономическим вопросам;

Николай Панков, замминистра обороны;

Дмитрий Гусев, председатель правления “Совкомбанка”;

Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка “Открытие”;

Александр Школьник, директор Центрального музея Великой отечественной войны.

В частности, под санкциями оказались журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин, передает Интерфакс.

Санкции также вводят против ВГТРК, информационного агентства "Инфорос", издания South Front, "Фонда стратегической культуры".

Согласно заявлению, также британские власти, уже запретившие вещание в стране RT и Sputnik, приняли решение закрыть доступ к их сайтам, аккаунтам в соцсетях и приложениям, приобретаемым в соответствующих интернет-магазинах.

В пресс-релизе говорится, что санкции подразумевают замораживание активов и запрет для физических лиц на въезд в Британию.

В разъяснительном документе Минфина Британии напоминается, что МИА "Россия Сегодня" и автономная некоммерческая организация (АНО) "ТВ-Новости", отвечающая за трансляции RT, по-прежнему остаются под британскими санкциями.

Также Великобритания ввела санкции против главы банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

В санкционный список также вошли зампреды "Открытия" Татьяна Нестеренко (бывшая первая замглавы Минфина) и Дмитрий Левин, а также зампред Совкомбанка Олег Машталяр.

Все перечисленные лица также входят в санкционный список Минфина США.

"Открытие" и Совкомбанк одними из первых оказались под санкциями США, Великобритании и ЕС, а также были отрезаны от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.