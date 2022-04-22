Последнее обновление: 22.04.2022 15:42

Беларусь в первом квартале 2022 года исполнила бюджет с профицитом

Республиканский бюджет Беларуси за первый квартал 2022 года исполнен «в пределах запланированных параметров» с профицитом в 662 млн. рублей, сообщил глава Минфина РБ Юрий Селиверстов на докладе у Лукашенко.

"В целом за первый квартал с бюджетом сработали в пределах запланированных параметров, в результате в доходы республиканского бюджета поступило 6,7 млрд. рублей, или на 1,1 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - доложил Селиверстов.

Расходы бюджета за первый квартал составили 6 млрд. рублей.

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