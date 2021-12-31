Беларусь за 11 месяцев 2021 года исполнила бюджет с дефицитом в 39,9 млн. рублей

Доходы республиканского бюджета Беларуси за 11 месяцев 2021 года составили 25,3 млрд. рублей, расходы - 25,3 млрд. рублей, сообщает Минфин РБ.

Дефицит республиканского бюджета за отчетный период сложился в размере 39,9 млн. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2021 года составили 58,7 млрд. рублей.

Поступление НДС составило 13,9 млрд. рублей, или 97,6% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 4,3 млрд. рублей или 114,3% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 3,3 млрд. рублей, или 92,8 % уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,6 млрд. рублей, или 112,9% уточненного годового плана.

По состоянию на 1 декабря 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 220,8 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2021 года составили 56,9 млрд. рублей, или 85,9% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 10,2 млрд. рублей (78,5 процента), на финансирование национальной экономики – 5,9 млрд. рублей (80,2 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 18,8 млрд. рублей (87,1 процента).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2021 года сложился в сумме 1,8 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 17,7 млрд. рублей, расходы - 17,4 млрд. рублей. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд. рублей.