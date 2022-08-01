Бюджет Беларуси в январе-июле 2022 года исполнен с дефицитом $0,7 млрд

Бюджет Беларуси в январе-июле исполнен с дефицитом 1,9 млрд. рублей, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"По состоянию на 1 августа практически у нас по республиканскому бюджету сложился определенный дефицит - расходы превысили доходы где-то на 1,9 млрд рублей при том, что планово у нас 2,8 млрд по году дефицит. Часть такого дефицита связана с недопоступлением отдельных платежей от экспорта, но мы создавали в бюджете определенный резерв, понимая, что те или иные риски могут материализоваться", - сказал Селиверстов в эфире белорусского гоств.

По его словам, большая часть дефицита связана со снижением поступлений экспортных пошлин от попавших под санкции нефтепродуктов и калийных удобрений, передает Интерфакс.

"Экспорт калийный удобрений, нефтепродуктов с учетом санкций, определенных логистических сложностей - понятно, что тот объем, который был до конца первого квартала, сейчас замедлился. Мы видим, что мы где-то в денежном выражении недополучим до 1 млрд рублей", - сказал глава Минфина.

С учетом стоимости хлоркалия на мировом рынке снижение объемов его экспорта не оказывает критического влияния на бюджет, утверждает он.

"Хотя цепочки налаживаются, стоимость тех же калийных удобрений возросла в несколько раз. Поэтому эта ситуация отыгрывается за счет увеличения цены. (. . .) Поэтому я не думаю, что это как-то критически сказалось на нашем бюджете", - полагает министр.

Он также отметил дополнительную поддержку для бюджета от роста белорусского экспорта в Россию.

На фоне роста дефицита республиканского бюджета местные бюджеты исполняются с профицитом, продолжил Селиверстов. По его данным, в январе-июле профицит местных бюджетов составил 1,2 млрд белорусских рублей ($460 млн) при плановом дефиците 0,2 млрд рублей. Кроме того, бюджет фонда соцзащиты населения также исполнен за 7 месяцев с профицитом - 0,6 млрд рублей. В результате "мы находимся, если взять по консолидированному бюджету, в тех параметрах, которые изначально и планировали", отметил он.

Селиверстов также прокомментировал отказ Минфина от ежемесячной публикации данных об исполнении бюджета. "Часть информации мы сознательно не размещаем, потому что она используется в рамках всевозможного рода инсинуаций", - сказал он.

В начале июля Минфин удалил со своего сайта данные об исполнении бюджета в текущем году и пока не сообщает периодичность и форму публикации отчетности в перспективе. Ранее Минфин ежемесячно, в последний день месяца, публиковал данные об исполнении бюджета республики, бюджета Фонда соцзащиты населения и бюджета госорганов (с учетом местных бюджетов).

Данные за 2021 год и предыдущие годы по-прежнему доступны пользователям сайта.

Весной Минфин сократил количество публикуемой информации о состоянии внешнего госдолга и перестал публиковать данные об источниках привлечения и направлениях погашения долга.