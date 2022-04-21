Последнее обновление: 21.04.2022 13:09

Лукашенко потребовал взыскать в бюджет задолженность по исполнительным производствам

Лукашенко потребовал от министра юстиции РБ Сергея Хоменко обеспечить взыскание в бюджет в полном объеме задолженности по исполнительным производствам.

"Задолженность в бюджет должна быть железобетонно исполнена. И вы как генерал, лучше, чем кто-нибудь, должны понимать, что это должно быть решено. Это наказание, принятое судом. Надо исполнять решения судов. Поэтому до конца года надо все это зачистить и потребовать исполнения. Не исполняют - вы знаете, что надо делать", - заявил Лукашенко.

Намедни, генпрокурор РБ Андрей Швед сообщил, процент взысканий по решению судов составляет менее 10%, по исполнительным документам по возмещению ущерба, причиненного преступлением государству, - всего 3,6%.

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