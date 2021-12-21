Проект бюджета РБ на 2022 год прошел второе чтение в парламенте

Нижняя палата парламента во втором чтении приняла законопроект «О республиканском бюджете на 2022 год», сообщила пресс-служба парламента.

Доходы по проекту республиканского бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 27 827,5 млн. рублей, что на 1 573,4 млн. рублей, или на 6 процентов больше ожидаемого исполнения 2021 года.

Основными источниками налоговых доходов республиканского бюджета являются: налог на добавленную стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

Расходы по проекту республиканского бюджета на 2022 год сформированы в сумме 30 672,2 млн. рублей, или 104,4 процента к ожидаемому исполнению 2021 года.

В 2022 году основной задачей для сектора государственных финансов является обеспечение экономического роста на основе повышения эффективности использования внешних и внутренних ресурсов и сокращения региональных диспропорций.

В 2022 году усилится социальная направленность расходов бюджета.

В приоритете — финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения, поддержку многодетных семей. Предусмотрено формирование семейного капитала в сумме 379,7 млн. рублей. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов.