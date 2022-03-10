Великобритания ввела санкции против Путина, Грызлова, Абрамовича, Миллера, Костина, Сечина, Кадырова

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и еще шесть российских предпринимателей и топ-менеджеров попали под санкции Великобритании из-за войны России в Украине.

В опубликованном документе Минфина Абрамович назван "видным российским бизнесменом и прокремлевским олигархом". В Лондоне считают, что он на протяжении десятилетий был близок к Путину, и получал выгоду от своей близости к власти. ВВС напоминает, что Абрамович ранее отрицал, что у него тесные финансовые связи с Кремлем.

Кроме него, под санкции попали главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, президент-предправления ВТБ Андрей Костин, президент "Транснефти" Николай Токарев, предправления "Газпрома" Алексей Миллер, предприниматели Дмитрий Лебедев и Олег Дерипаска.

В пресс-релизе британского правительства, говорится, что речь идет "о полном замораживании активов и запрете на поездки" в Британию, кроме того, британским гражданам и юридическим лицам запрещено с ними сотрудничать и совершать сделки. Все семеро россиян названы богатейшими и наиболее влиятельными "олигархами, чьи деловые империи, благосостояние и контакты тесно связаны с Кремлем". Санкции против них ввели, чтобы изолировать российского президента и его окружение.

Под санкциями также оказались посол России в Беларуси Борис Грызлов, глава Чечни Рамзан Кадыров, сенатор Андрей Клишас, глава МИД Сергей Лавров, глава Совфеда Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин, президент РФ Владимир Путин, сообщает BBC .