Последнее обновление: 28.03.2022 15:10

Госкомпании Великобритании пересмотрят контракты с российскими и белорусскими контрагентами

Власти Великобритании поручили госсектору пересмотреть свои контракты в российскими и белорусскими компаниями.

«Государственные заказчики должны рассматривать каждый контракт в отдельности, принимая во внимание его критичность, профиль риска, ценность, доступность и стоимость альтернативного источника поставок, а также допускают ли условия договора расторжение по собственному желанию, а также вероятность любых финансовых штрафов и т.д. При необходимости следует обратиться за юридической консультацией», — говорится в сообщении правительства.

Госкомпаниям рекомендовано по возможности переключиться на других поставщиков либо расторгнуть контракты.

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