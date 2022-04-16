В мире число заражений коронавирусом превысило 503,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 503856958 (+799921 сутки) по данным Worldometer на 8:16 15 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6220423 (+2464) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 43277584 (-385981) человека, из них 42725 (-351) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 454358951 (+1183438) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82295768 (+39583) случаями заражения, Индия – 43040947 (+975), Бразилия – 30247302 (+13278), Франция – 27572791 (+125394) и Германия – 23365504 (+88188). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 125808, Франция – 125394, Германия – 88188, Италия – 61555, Япония – 55282. Беларусь (758) – на 39 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1015357, Бразилия – 661960, Индия – 521776, Россия – 373027 и Мексика – 323891. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 372, Южная Корея – 264, Россия – 261, Франция – 151, Италия – 133. Беларусь – на 37 (+16) месте.

В Беларуси официально подтверждены 973206 случаев заражения коронавирусом и 6894 смерти.