Последнее обновление: 19.04.2022 16:15

Лукашенко поднял вопрос о безопасности на железной дороге

Лукашенко признал, что на «повестке дня» стоят вопросы обеспечения безопасности на железной дороге, «противодействия кибератакам и информационного противоборства».

По его словам, по-прежнему является актуальным в Беларуси вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам.

"По-прежнему актуальным является вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам. Больше, чем когда-либо в предыдущие годы. Меня интересует, как обеспечивается принцип неотвратимости ответственности, а также какие меры планируют принять МВД, другие государственные органы для раскрытия и предупреждения таких преступлений", - сказал Лукашенко на совещании в Минске.

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