Власти Беларуси обяжут обрабатывать персональные данные только на территории страны

Белорусские власти намерены ввести требование к обработке персональных данных на территории страны, сообщил сегодня директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев со ссылкой на проект соответствующего указа.

«Подготовлен проект указа, который устанавливает требование о локализации обработки на территории нашей страны особо чувствительной информации, относящейся к банковской, адвокатской, нотариальной и другим охраняемым законом тайнам, сведениям о здоровье, иным биометрическим данным, данным о несовершеннолетних», – сообщил Гаев на пресс-конференции в Минске.