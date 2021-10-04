Последнее обновление: 04.10.2021 11:11

В Беларуси продолжается волна «минирования»

ГУВД Мингорисполкома сообщило о том, что сегодня ряд столичных школ получил сообщения с угрозой минирования.

«Сегодня в милицию обратились руководители нескольких учебных заведений, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах», - сообщает пресс-служба ГУВД.

«На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились», - отмечается в сообщении.

В минувшую пятницу сообщения с угрозой минирования поступили в госучреждения и учебные заведения по всей в стране. Только в Витебской области пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек.

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