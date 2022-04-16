Последнее обновление: 16.04.2022 13:25

Зеленский сообщил о гибели около трех тысяч украинских военных в войне с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 2,5 - 3 тысяч военных украинских Вооруженных сил в войне с захватническими войсками Российской Федерации.

Такую цифру он назвал в интервью телеканалу CNN.

Глава государства также сообщил, что около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и что "сложно сказать, как много выживут".

По его словам, гражданские жертвы гораздо сложнее подсчитать.

"Очень сложно говорить о гражданских, поскольку юг нашей страны, где города и села нашей страны заблокированы - Херсон, Бердянск, далее на востоке Мариуполь, и район на восток, где располагается Волноваха - мы просто не знаем, как много людей умерло в той зоне, которая заблокирована", - заявил Зеленский.

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