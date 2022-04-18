Зеленский: Россия хочет буквально добить и уничтожить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам сообщил, что российские войска готовятся к наступательной операции на востоке и хотят буквально добить и уничтожить Донбасс.

"Начал сегодняшний день с совещания с военными и чиновниками по ситуации в зонах боевых действий. Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашего государства. Уже в ближайшее время. Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда - то дало славу этому промышленному региону", - заявил Президент.

По его словам, российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города и другие общины Донецкой и Луганской областей.

"Делаем все, чтобы обеспечить оборону. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены", - добавил Зеленский.

Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские военные зашли в н.п. Креминную.

«В Луганской области начались уличные бои», - сообщил он.

"Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины - в Херсонской и Запорожской областях. Там строят застенки. Похищают представителей местной власти и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей. Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода. Оккупанты еще и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР", - также заявил Зеленский.

Он отметил, что российские военные переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине РФ.

"Все это требует большей скорости западных держав при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответом на попытку "рублевой оккупации" Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они-это часть оккупационной машины", - подчеркнул Зеленский.