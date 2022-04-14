В четверг, 14 апреля, Украина и Россия провели четвертый обмен пленными, в результате которого освобождены 22 военных и 8 гражданских Украины.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНИАН.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменяно 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава", - сообщила она.

"Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", - уточнила она.

Первый полноценный обмен военнопленными состоялся 24 марта - Украина вернула 10 военнослужащих в обмен на 10 российских военных. В РФ вернулись 11 гражданских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой вернулись 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

1 апреля стало известно о втором обмене пленными: Украине удалось вернуть 86 военнослужащих, из которых 15 – женщины.

Третий обмен пленными состоялся 9 апреля - освободили 12 военных и 14 гражданских.