Крейсер "Москва" затонул при буксировке в водах Черного моря

Подбитый, как утверждает Украина, противолодочными ракетами «Нептун» российский флагманский крейсер "Москва" затонул в Черном море, сообщило Минобороны РФ.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - говорится в сообщении.

"Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота", - отметили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ отрицает ракетный удар по крейсеру, утверждая, что боезапас крейсера сдетонировал из-за пожара, причина которого не уточняется.

Это самая большая потеря России с начала войны в Украине. Ориентировочная стоимость крейсера, плавучесть которого скоропостижно скончалось, оценивается в $750 млн.