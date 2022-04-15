В Беларуси повышается отпускная цена и надбавки на сахар

Концерн «Белгоспищепром» сообщил о повышении отпускной цены сахара на 60 копеек, что станет первым повышением с 2016 года.

«Нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси», - говорится в комментарии концерна.

«…сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг», -отметили в концерне.

По данным концерна, суммарное суточное производство сахара в РБ составляет около 4,8 тыс. тонн.

Кроме того, в целях обеспечения внутреннего рынка сахаром до 30 апреля 2022 года согласована возможность формирования розничных цен на сахар с превышением установленной максимальной оптовой надбавки и торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки), но не выше цены, рассчитанной, исходя из установленной (прейскурантной) цены сахарного завода на соответствующую дату формирования цены, сообщает МАРТ РБ.

Также, МАРТ РБ 14 апреля 2022 года принял постановление №32, которым устанавливается, что розничные цены, цены субъектов торговли, осуществляющих оптовую торговлю, на сахар белый кристаллический определяются субъектами торговли, осуществляющими розничную и (или) оптовую торговлю, путем применения торговых или оптовых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров), а также к дооцененным ценам при проведении дооценки указанного товара, в размерах, не превышающих установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов).