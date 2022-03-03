В Беларуси временно повышаются цены на сахар

Белорусские власти приняли решение о временном повышении цен на сахар, сообщила пресс-служба МАРТ РБ.

«… согласовано повышение цен на сахар белый кристаллический в ассортименте юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями … в размере, не превышающем 6 процентов по отношению к ценам на 31 декабря 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

«…повышение цен может быть осуществлено обозначенными субъектами в течение 60 дней с 2 марта 2022 года»,- отметили в МАРТ.