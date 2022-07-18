Белгоспищепром опровергает слухи о повышении цен на сахар

Концерн «Белгоспищепром» опровергает слухи о якобы готовящемся уже с 19 июля повышении цен на сахар до 4 рублей за килограмм, утверждая, что складских запасов с избытком хватит до начала производства сахара из свеклы нового урожая.

«Летом мы традиционно наблюдаем возрастающий спрос на сахар как один из основных продуктов для консервации ягод и фруктов. Поэтому к летнему сезону наши предприятия подготовились заранее. Сегодня на складах заводов находится более 100 тыс. тонн сахара», - сообщил представитель концерна «Белгоспищепром» Игорь Груцо.

«Сформированный запас продукции дает основания для сохранения нынешних цен на сахар. Этот объем с избытком покрывает потребность внутреннего рынка до начала нового сезона производства сахара, который начнется уже в сентябре», - добавил представитель концерна.

Он уточнил, что в среднем население страны потребляет около 10-15 тысяч тонн сахара ежемесячно. В летнее время спрос увеличивается до 20-22 тысяч тонн в месяц. В июне этого года по заявкам организаций в торговлю поставлено около 11 тыс. тонн сахара, за две недели июля – 8,1 тыс. тонн.