Nokia уходит из России

Компания Nokia объявила, что уходит с российского рынка из-за военной агрессии РФ против Украины.

"С первых же дней вторжения для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие на российском рынке невозможно", - говорится в официальном заявлении компании.

В Nokia сказали, что глобально по ее позициям это решение не ударит, поскольку на Россию приходится лишь около 2% ее рынка.

Компания обещает позаботиться о своих сотрудниках, а также "по гуманитарным соображениям" будет заниматься сервисным обслуживанием своего оборудования.

Ранее об уходе из России объявила компания Ericsson.