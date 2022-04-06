Производитель «Мульти-Табс» и Centrum прекратит ввоз витаминов в Россию

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) откажется от поставок в Россию витаминов и БАДов, говорится в ее обновленном сообщении.

«Мы больше не будем ввозить пищевые добавки и витамины», — заявили в компании. GSK заявила, что сосредоточится на поставках безрецептурных лекарств и сократит ассортимент средств гигиены полости рта, передает РБК.

«Мы продолжаем поставлять лекарства и вакцины в Россию», — заявили в компании. В GSK отметили, что, учитывая трудности с доставкой медикаментов в страну, будет отдавать приоритет самой необходимой для здоровья людей продукции, при этом соблюдая санкции. При выборе компания будет учитывать потребности пациентов и наличие альтернатив, представленных на российском рынке.

Ранее GSK сообщила, что отказывается от рекламной деятельности в России, а всю прибыль от коммерческой деятельности в стране направит на гуманитарную помощь. Компания также отказалась от новых клинических испытаний и решила не набирать новых участников в уже запущенные.

GlaxoSmithKline работает в России с 1989 года, поставляет рецептурные и безрецептурые лекарства, а также производит на территории страны вакцины. В числе ее продукции, которую компания продолжит поставлять, жаропонижающие средство «Терафлю», спрей для носа «Отривин», противовоспалительные гели «Вольтарен», антигестаминный препарат «Фенистил», а также пасты Paradontax, Sensodyne и Aquafresh.

Линейка пищевых добавок и витаминов представлена препаратами «Бифиформ», «Мульти-Табс» и Centrum.

У компании есть завод «СмитКляйн Бичем-Биомед» в Подмосковье, а на фармацевтическом заводе «Сервье Рус» в Новой Москве локализовано производство препарата для лечения ВИЧ-инфекции. Компания также занимается исследованиями, за 10 лет проведения в их рамках новые препараты получили почти 50 тыс. человек.