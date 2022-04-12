Последнее обновление: 12.04.2022 17:51

Huawei отключила поддержку карт "Мир" в своем магазине приложений

Huawei отключила поддержку карт "Мир" в фирменном магазине приложений AppGallery, о чем стали сообщать владельцы устройств компании.

При попытке оплаты картой "Мир" платеж отклоняется, магазин предлагает использовать другой способ платежа или попробовать попытку позже.

В понедельник банк "Открытие" сообщил, что Huawei удалила его приложение из AppGallery. Из магазина также пропали приложения Промсвязьбанка (ПСБ) и ВТБ. Ранее приложения этих банков были удалены из App Store и Google Play, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось, США И ЕС ввели блокирующие санкции против ВТБ, ПСБ и "Открытия" из-за ситуации на Украине.

Оплата картами "Мир" в AppGallery стала доступна пользователям в конце января.

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