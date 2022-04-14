Индийская ИТ-компания Infosys уйдет из России

Индийская ИТ-компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, начала перенос своего бизнеса за пределы России.

Об этом сообщил исполнительный и управляющий директор Салил Парех, передает РБК со ссылкой NDTV.

«Учитывая то, что происходит в регионе, мы начали переносить наш бизнес и всю нашу работу за пределы России», — сказал он. По словам Пареха, сейчас у компании нет ни одного российского клиента и нет планов на дальнейшую работу с россиянами.

Он добавил, что компания «очень обеспокоена» ситуацией на Украине и выделила $1 млн на гуманитарную помощь.

NDTV подчеркнул, что такое решение компания приняла в том числе на фоне обвинений в конфликте интересов, выдвинутых против министра финансов Великобритании Риши Сунака. Его супруга Акшата Мурти владеет долей почти в $1 млрд в Infosys, которая была основана ее отцом Нагаварой Рамарао Нараяной Мурти.

Как передает телеканал, Сунака критикуют и обвиняют в получении финансовой выгоды от операций Infosys в России через долю его жены в компании после введения британских санкций против Москвы.

Ранее в Infosys сообщили BBC, что компания закрывает свой офис в России. Британская радиовещательная корпорация также указала на то, что доля супруги Сунака в компании стала предметом споров после начала российского вторжения в Украину.

По ее данным, Акшата Мурти получает ежегодные дивидендные выплаты по акциям, которые в прошлом году составили £11,6 млн (более $15,2 млн). В дальнейшем она начнет платить налог Великобритании с этого дохода.