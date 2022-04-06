Последнее обновление: 06.04.2022 08:08

Компания Intel полностью остановила бизнес в России

Корпорация Intel - один из крупнейших производителей микрочипов и компьютерной техники - объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке.

"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - говорится в русскоязычном заявлении на сайте компании.

Англоязычная версия заявления значительно более многословна и открывается фразой "Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира".

"Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война - в особенности с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие - где бы ни находились они сами", - продолжает английский текст, передает BBC.

"В сложившейся сложной ситуации мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать всех наших сотрудников - в том числе и 1200 человек, работающих в нашем российском подразделении", - продолжает руководство Intel, заверяя, что приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать ущерб, который временный уход с российского рынка может нанести другим подразделениям компании.

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