Россия планирует переворот в Беларуси – МВД Украины

Путин намерен отстранить Лукашенко от власти насильственным путем после того, Лукашенко на встрече в Кремле дал обещание Путину ввести белорусские войска на территорию Украины не позднее 21 марта, но так его и не выполнил.

С таким утверждением выступил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНИАН.

"Задача, которая была поставлена Лукашенко, - это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги, ведущие в ЕС, по которым в Украину идет поставка оружия из США, Британии и стран ЕС", — написал Геращенко.

Также по его словам, ввод войск из Беларуси для Путина стал особенно важным, когда Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на 13,6 миллиардов долларов.

Геращенко утверждает, что окружение Путина разрабатывает вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти. Это может произойти путем переворота, который хотят организовать спецслужбы РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси.

"В интересах Украины, чтобы такого переворота не произошло, а Лукашенко и дальше продолжал тянуть резину и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина", — подытожил Геращенко.