Последнее обновление: 12.05.2025 18:00

Израиль просит МУС отозвать ордеры на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны

Израиль обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой отозвать ордеры на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта. Соответствующий документ был опубликован на сайте МУС.

В документе сказано, что Израиль просит судей отозвать аресты, пока МУС рассматривает израильские претензии к своей юрисдикции в отношении ведения войны в Газе.

Кроме того, страна просит прокуратуру приостановить расследование предполагаемых преступлений на палестинских территориях.

Обращение к МУС датировано 9 мая и подписано заместителем генерального прокурора Израиля Гиладом Ноамом.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование