Последнее обновление: 21.03.2022 14:01

S&P Global предложила сотрудникам в Беларуси релокацию в другую страну

S&P Global Inc., объявившая о приостановке коммерческой деятельности в России, распускает сотрудников с выплатой им выходных пособий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из них, некоторым российским сотрудникам дали возможность переехать в другую страну, но большинство не получили такого выбора и будет просто уволена, сказал он.

Сотрудникам S&P в Беларуси предложили перебраться в другую страну, сообщил второй источник газеты, передает Интерфакс.

"Вследствие нашего решения о приостановке коммерческих операций в России мы предлагаем компенсационные пакеты сотрудникам, - сообщил WSJ представитель компании. - Наша основная задача - защитить и обеспечить благополучие членов нашей команды, и мы намерены поддерживать их в этот переходный период".

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