Лукашенко обсуждает вопрос переименования Минсвязи в «Минцифру»

Лукашенко проводит совещание по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации.

По сути, речь идет о переименовании Минсвязи с возможным включением Мининформа в состав нового ведомства.

"Я всегда опасаюсь, чтобы мы не побежали впереди паровоза и в угоду сегодняшнему дню, какой-то моде не совершали какие-то шаги. Вот модно сейчас: "Цифровизация, цифровизация". Порой многие не понимают, что такое цифровизация. Но тем не менее это модно. Хотел бы услышать за и против создания этого органа государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации. Как мы эту Минцифру создаем или не создаем, что получим, а, может быть, действительно, спешить не надо", - сказал Лукашенко.

Судя по всему, решение уже принято, а само обсуждение сводится к вопросу, просто переименовать Минсвязи в Министерство цифрового развития и связи или все-таки провести реорганизацию.