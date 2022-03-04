EPAM прекращает обслуживание российских клиентов

Компания EPAM Systems объявила сегодня о прекращении обслуживания российских клиентов и выделяет дополнительные 100 миллионов долларов на поддержку сотрудников и их семей в Украине.

«То, что происходит в Украине, для нас глубоко личное. Наши коллеги по всему миру едины в поддержке 14 000 наших коллег по команде в Украине и их семей. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших украинских коллег и друзей. членов команды, которые неустанно работают над обеспечением стабильного обслуживания, и наших клиентов по всему миру за их поддержку и постоянное доверие к нам», — заявил гендиректор и президент EPAM Аркадий Добкин.

В рамках своих планов по обеспечению непрерывности бизнеса компания ускоряет набор сотрудников в нескольких офисах в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.