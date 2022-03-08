Крупнейшая биржа фриланса для айтишников Upwork остановила работу в России и Беларуси

Международная платформа по поиску работы Upwork сообщила, что остановила работу в России и Беларуси.

"Война президента России Владимира Путина против Украины поставила под сомнение нашу миссию, ценности и нашу оперативную способность предоставить экономические возможности тем, кто этого хочет. Upwork прекращает работу в России и Беларуси", – говорится в сообщении, передает УНИАН.

Также отмечается, что в течение следующих нескольких дней клиенты в России и Беларуси больше не смогут создавать новые учетные записи, заключать новые контракты и быть видимыми в поиске.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram объяснил, насколько важно, что Upwork отказался обслуживать клиентов из РФ.

"Upwork – крупнейшая биржа фриланса в мире. IT-специалисты, маркетологи, специалисты других цифровых профессий находят множество клиентов через Upwork. Сотни миллионов долларов поступали в кошельки специалистов РФ от клиентов со всего мира ежемесячно. Закрытие Upwork – это более 100 000 граждан, которые потеряют работу в IT. Только из-за того, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны", – пояснил Федоров.

В частности, теперь граждане РФ не смогут регистрировать аккаунты на бирже, текущие аккаунты станут "невидимыми" для клиентов, а текущие контракты должны быть разорваны до 1 мая.

"Это мужественное решение команды Upwork. Мы бесконечно благодарны за него. А мы фокусируемся на диалоге с другими биржами фриланса, которые, я уверен, примут аналогичные решения. Мы не прекратим бороться, пока танки РФ не уйдут с нашей территории", – подытожил он.