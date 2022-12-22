Последнее обновление: 22.12.2022 18:01

Горизонт начал продажу «отечественных» ноутбуков на процессорах Intel Core 11

В Беларуси началась продажа ноутбуков «отечественного» производства под маркой «Горизонт», как утверждается, на второй день после начала их «массового производства».

«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения… ", - сообщил гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

По его словам, «над созданием продукта трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производственников, маркетологов с международным опытом работы».

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