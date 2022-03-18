ПВТ собирает информацию об уехавших из страны айтишниках после 24 февраля

Резиденты ПВТ получили новое письмо от администрации ПВТ, в котором компании просят предоставить информацию, в частности, о количестве специалистов, которые переехали за границу после начала войны в Украине.

Сведения просят предоставить в отдел мониторинга деятельности резидентов до 15.00 18 марта, пишет devby.io.

Администрация, а собственно власти хотят знать:

Сколько человек было переведено в аффилированные офисы за рубежом в период с 24 февраля по 17 марта.

Сколько человек планируется ещё уволить и перевести в аффилированные офисы за рубежом.

Перечень стран, заказчики (контрагенты) из которых приостановили, расторгли действие контрактов (договоров, проектов).

Объем контрактов (договоров, проектов), находящихся под угрозой срыва.

Недополученный объем выручки (ориентировочно) от расторгнутых контрактов (договоров, проектов) с 24 февраля по настоящее время.