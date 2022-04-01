Рада Украины приняла законопроект о признании России государством-террористом

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами «государство-террорист» и «символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину».

«Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам», – подчеркнул он.

Кроме того, Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры; создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

«Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима, - добавил Никита Потураев.