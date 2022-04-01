Последнее обновление: 01.04.2022 13:29

Губернатор российского Белгорода говорит о вертолетной атаке Украины по нефтебазе

Пожар на нефтебазе Белгорода произошел из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск, утверждает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте», — сообщил Гладков.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не погиб, для ликвидации пожара есть все необходимые ресурсы. Сейчас МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период.

«По предварительной информации, пострадали два человека (работники предприятия). Объявлен 2-й ранг пожара. В ликвидации задействованы порядка 70 человек и 20 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС РФ, передает РБК.

Вечером 29 марта в пригороде Белгорода загорелся склад боеприпасов. В результате пострадали четверо российских военнослужащих.

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