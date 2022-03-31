Путин сильно ошибся в оценке своей армии и Украины - глава британской разведки

Глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флеминг заявил, что российский президент Владимир Путин перед нападением на Украину неадекватно оценивал и силу своей армии, и противника, и теперь ему боятся докладывать о реальном положении дел.

"Путин очень сильно ошибся в оценке ситуации. Мы думаем, что советники Путина теперь боятся говорить ему правду", - цитирует агентство Reuters выступление Джереми Флеминга в среду в Австралийском национальном университете в Канберре.

По мнению Флеминга, Путин, с одной стороны, переоценил возможности своей армии, а с другой - не ожидал такого сопротивления со стороны украинцев и такого единодушия и решительности западных стран, ударивших по России скоординированными санкциями.

Флеминг сказал в своей речи, что, по имеющимся у Британии разведданным, некоторые российские солдаты в Украине отказываются выполнять приказы, иногда портят собственную технику и снаряжение, а один раз случайно сбили свой самолет, передает BBC.