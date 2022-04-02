Офис Зеленского: "Афганизации" конфликта не будет, но без тяжелого оружия не обойтись

Россия попытается засесть на юге и востоке Украины, для освобождения этих территорий без тяжелого вооружения не обойтись.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

"Афганизации" и длительного, изнурительного конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и Востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести русских подальше", - написал Подоляк в Тwitter.