Последнее обновление: 03.04.2022 09:55

Генштаб ВСУ: Россия выводит свою технику с некоторых территорий Украины

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении от российских оккупантов всей Киевской области.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - сообщила Маляр.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные на Киевщине освободили более 30 населенных пунктов от российских захватчиков.

В свою очередь, Генштаб ВСУ Украины сообщает, что на Полесском направлении продолжается вывод российских подразделений на территорию Беларуси. Во время отвода войск российские военные осуществляют минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

На Северном направлении Россия завершила вывод подразделений с территории Украины в РФ и Беларусь.

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