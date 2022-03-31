Россия по меньшей мере 24 раза применила кассетное оружие в Украине

Российские военные с начала вторжения в Украину не менее 24 раз применяли кассетные боеприпасы, сообщила глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Согласно достоверным данным, российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины не менее 24 раз с момента вторжения», — заявила Бачелет.

Она добавила, что уже не один месяц все население Украины переживает настоящий ужас. Жизни миллионов людей перевернулись, поскольку они вынуждены покидать свои дома или прятаться в подвалах и бомбоубежищах, потому что их города обстреливают и разрушают.

В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что с начала российского вторжения было совершено 82 нападения на медицинские учреждения, в результате которых по меньшей мере 72 человека погибли и 43 получили ранения, включая пациентов и медицинских работников.