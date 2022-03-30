США: Россия не отводит, а передислоцирует войска в районе Киева

Перемещение российских оккупационных войск в Киевской области в сторону Беларуси являются на самом деле передислокацией, а не отводом.

Об этом на брифинге сказала директор коммуникаций Белого дома Кейт Бедингфилд, передает УНИАН.

В частности, она отметила, что надо следить за ситуацией и выяснить, соответствуют ли действия России ее словам.

"Но я думаю, что мы должны быть дальновидными в отношении реальной ситуации на месте и никто не должен быть введен в заблуждение объявлениями России", - подчеркнула Бедингфилд.

"Мы считаем, что любое перемещение войск с окраин Киева - это передислокация и не отвод. И мир должен быть готов к большому наступлению в других районах Украины. Все должны ожидать, что мы и в дальнейшем будем видеть атаки в Украине", - подчеркнула она.

Руководство Вооруженных сил Украины допускает, что ротацией отдельных подразделений враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.