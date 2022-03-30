МИД Украины: Россию использует мины в Черном море, захваченные в 2014 году

Заминировав Черное море, Россия пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами, заявил во вторник МИД Украины.

"Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", - отметили в министерстве.

МИД обращает внимание, что на основании произведенной идентификации установлено, что речь идет о морских минах, которые, по состоянию на начало 2022 года, не состояли на учете Военно-морских Сил ВСУ.

"Эти мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сознательное использование Россией дрейфующих морских мин делает их де-факто оружием неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданском судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Украина уведомила Международную морскую организацию об использовании Россией дрейфующих мин в Черном море.