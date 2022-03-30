Россия перебросила в Украину подразделения с оккупированных территорий Грузии

Россия перебросила в Украину военные подразделения из Южной Осетии и Абхазии, говорится в сводке Генштаба ВС Украины.

«С целью комплектования вооруженных сил российской федерации, с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины было переброшено подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа», - сказано в сообщении.

От 4-й военной базы было сформировано и командировано в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек русских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

Также сообщается, что на временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года.

По имеющейся информации, вооруженные силы российской федерации и далее имеют проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, которые подписали контракты, после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.