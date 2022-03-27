Совбез Беларуси выступает за участие белорусских военных в войне против Украины -Генштаб ВСУ

В Генштабе Вооруженных Сил Украины утверждают, что высшее военное руководство Беларуси выступает за участие белорусских войск в российской агрессии против Украины.

«Оказание военной поддержки российской агрессии и вопросы направления белорусских подразделений в Украину лоббируются группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета Безопасности Республики Беларусь», - сообщают украинские медиа со ссылкой на Генштаб.

«Российские захватчики продолжают активное использование транспортной сети республики Беларусь. Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с территории Российской Федерации. В основном, для переброски ракет различных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокированием железнодорожных путей на отдельных направлениях», - также сказано в сводке Генштаба.

Вместе с тем отмечается, что население Беларуси не поддерживает привлечение собственных вооруженных сил к войне, развязанной Россией против Украины.

Следует добавить, что с территории Беларуси продолжается ракетный обстрел территории Украины. В частности, председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что в субботу вечером со стороны Беларуси были выпущены 4 ракеты, из которых 3 были сбиты в небе над Волынью.