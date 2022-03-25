Британия ввела санкции против почетного консула Беларуси в Мьянме за сделки с оружием

Почетный консул Беларуси в Мьянме Аунг Моэ Минт попал под санкции Великобритании из-за причастности к заключению оружейных сделок между двумя странами.

Об этом говорится в обновленном в пятницу санкционном списке на сайте британского правительства, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что Аунг Моэ Минт в качестве директора компании Dynasty International Company "использовал свое коммерческое и личное положение" для деятельности в статусе "импортера и брокера оружия и товаров двойного назначения".

"Он выступал в качестве ключевого источника оружия и коммерческой поддержки хунты, в том числе благодаря своим тесным политическим и торговым связям с Беларусью. Таким образом, Аунг Моэ Минт участвовал в поставках товаров и технологий, на ввоз которых действуют ограничения, а также товаров двойного назначения, что могло способствовать серьезным нарушениям прав человека", - отмечается в нем.

Кроме того, персональные рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, были введены в отношении нового командующего ВВС Мьянмы генерала Хтун Аунга и главы компании Myanmar Chemical and Machinery Ю Аунг Хлайн Оо. Кроме того, ограничения были распространены на компании Miya Win International, Dynasty International Company и Myanmar Chemical and Machinery за предполагаемые связи с военными структурами Мьянмы.

Подчеркивается, что ограничительные меры были приняты в координации с США и Канадой и приурочены ко Дню вооруженных сил Мьянмы, который будет праздноваться в стране в предстоящие выходные. "Эти санкции направлены на тех, кто принимает участие в снабжении военных структур оружием, которое позволяет совершать нарушения прав человека по всей стране", - заявила замглавы МИД Великобритании Аманда Миллинг.

Военное командование Мьянмы в феврале прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.