Великобритания расширила санкции против Беларуси

Великобритания вводит запрет на экспорт в Беларусь товаров нефтепереработки, предметов роскоши и ряда передовых технологий, которые используются в квантовых вычислениях.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении МИД Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Кроме того, британские власти объявили, что запретят импорт железа и стали из Беларуси, а также ограничат доступ Беларуси к "британским финансовым услугам мирового уровня" путем запрета белорусским компаниям выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Причиной данного шага в Лондоне назвали активную поддержку белорусских властей во главе с Лукашенко российской агрессии против Украины. Правительство Великобритании в своем заявлении также анонсировало введение "транспортных санкций в отношении Беларуси", не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь.