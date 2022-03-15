Великобритания ввела "исторические санкции" против России и Беларуси

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила об "историческом раунде санкций", связанных с вторжением России в Украину.

Согласно сообщению на сайте британского правительства, 15 марта санкционный список пополнили еще 370 физических лиц из Беларуси и РФ, из них 51 человек - олигархи и члены их семей.

"Сегодня санкционный список Великобритания включает уже более 1000 физических и юридических лиц ", - говорится в сообщении, передает УНИАН.

В число российских олигархов, на которых распространят санкции Великобритании, входят:

Михаил Фридман, основатель "Альфа-банка", крупнейшего частного банка в России. Он также владеет акциями инвестиционной компании LetterOne.

Петр Авен, был президентом "Альфа-банка" и соучредителем LetterOne.

Герман Хан, деловой партнер Авена и Фридмана как в "Альфа-банке", так и в LetterOne.

Алексей Мордашов, член одной из самых богатых семей России. Мажоритарный акционер сталелитейной компании "Северсталь".

Андрей Мельниченко, основатель группы "ЕвроХим".

Виктор Вексельберг, владелец группы "Ренова". Его собственный капитал оценивается в 6,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Александр Пономаренко, председатель правления Шереметьево, крупнейшего аэропорта России.

Дмитрий Пумпянский, владелец и председатель правления "Трубной металлургической компании".

Вадим Мошкович, председатель совета директоров группы "Русагро".

Суммарное состояние олигархов под британскими санкциями оценивается в более чем 100 миллиардов фунтов стерлингов.

Среди политических союзников Путина, попавших под санкции:

Дмитрий Медведев, экс-президент РФ, занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России с 2020 года.

Михаил Мишустин, действующий премьер-министр России. В 2010-2020 годах возглавлял Федеральную налоговую службу. Формально был президентом UFG Group (OFG Invest), одной из крупнейших инвестиционных компаний России.

Сергей Шойгу, российский политик, занимает пост министра обороны с 2021 года. Ранее он был назначен губернатором Московской области.

Среди российских пропагандистов, которые были включены в список:

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина и официальный представитель Кремля.

Мария Захарова, официальный представитель МИД.

Также под санкции попала печально известная "ферма троллей" - Агентство интернет-исследований.

У лиц, попавших под санкции сегодня, будут заморожены активы в Великобритании. Это значит, что любой гражданин Великобритании или любая компания в Великобритании не смогут иметь дело с любыми фондами или экономическими ресурсами, принадлежащими или находящимися во владении или под контролем указанного лица и которые хранятся в Великобритании.